Fransen begrijpen de “wraakgevoelens” van de Rode Duivels na “meesterwerk” op WK, maar: “We zijn klaar om ze te frituren”

LEES OOK. We hebben onze frieten opgegeten: hoe België-Frankrijk bol staat van de rivaliteit sinds halve finale op WK 2018

Voor de winnaar van het duel volgt zondagavond in het mythische San Siro-stadion in Milaan de finale van de tweede editie van deze Nations League tegen Spanje, voor de verliezer volgt er zondagnamiddag (15u00) in Turijn de troosting tegen Italië. De Belgen zijn dus amper twee wedstrijden verwijderd van een eerste prijs onder bondscoach Roberto Martinez.

De Gouden Generatie draait al jaren mee aan de wereldtop, maar kon vooralsnog zowel onder Martinez als diens voorganger Marc Wilmots niet oogsten. Drie keer (WK 2014, EK 2016 en EK 2020) bleek de kwartfinale het eindstation op een groot toernooi, vooral op de voorbije twee EK’s sloeg dat telkens diepe wonden. Drie jaar geleden werd er op het WK in Rusland met een derde plaats het beste resultaat ooit behaald voor de Belgische nationale elf. In de halve finale werd er toen na een kopbaldoelpunt van Samuel Umtiti in het begin van de tweede helft met het kleinste verschil (0-1) verloren van Frankrijk, dat daarmee zijn belangrijkste horde overwonnen had en in de finale spelenderwijs voorbij Kroatië ging richting een tweede wereldtitel.

“Er is altijd een gezonde rivaliteit geweest aangezien we buurlanden zijn”, keek de Franse bondscoach Didier Deschamps vooruit. “Na de wedstrijd in Rusland is er aan beide kanten uitgehaald in de pers, zijn er zaken uit de context gehaald, geïnterpreteerd, wat dan weer tot nieuwe uitlatingen geleid heeft, al dan niet terecht. Ik voel op de eerste plaats veel respect voor de tegenstander en bondscoach Roberto Martinez. De spelers kennen elkaar ook allemaal, velen onder hen hebben voor dezelfde clubs gespeeld. Het is vooral een mooie affiche met kwaliteit in beide teams. Zo’n wedstrijd wil iedereen spelen. De adrenaline stroomt dan en vanaf de eerste wedstrijd moet er gewonnen worden. Wat er in Rusland gebeurd is, dateert al van drie jaar geleden. Die wedstrijd van donderdag verandert daar niets meer aan.”

De woorden van de bondscoach kwamen echter niet zo binnen bij de Franse pers. L’Equipe pakte donderdag uit met een voorpagina met daarop: “Klaar om ze te frituren”. “De Fransen kijken reikhalzend uit naar de Belgen die wraak willen nemen”, klink het nog.

“Logische” gevoelens

“Het belooft een fantastische clash te worden”, schrijft de Franse journalist ter plekke in Turijn. “Alleen al omdat er voor het eerst geen groot toernooi is in de zomer van een even jaartal. Frankrijk en België worden door weinig van elkaar gescheiden. Een grens, maar ze spreken dezelfde taal. Al is er wel die halve WK-finale. Er wordt wel eens gezegd dat wraak niet bestaat in de sport. Dat is een leugen. Rivaliteit is deel ervan en het voetbal leeft van zo’n dingen. Drie jaar en drie maanden na die goal van Umtiti is het logisch dat er wraakgevoelens leven.”

De Fransen pakken deze wedstrijd dus heel serieus op. “Een tijdje geleden zouden we misschien gelachen hebben met die gevoelens van de Belgen”, klinkt het. “Maar door het falen van Les Bleus op het voorbije EK heeft de inzet van deze halve finale serieus veranderd. Het kan wel eens zijn dat we opnieuw iets willen veroveren, om ons ego wat op te poetsen.”

“Meesterwerk”

Bij L’Equipe herbekeken ze ook die beruchte halve finale in Sint-Petersburg. “Allesbehalve een hold-up”, schrijft de sportkrant. “Bij het herbekijken van de wedstrijd merkten we dat Les Bleus een fantastische defensieve prestatie leverden en de Belgen weinig gunden, wat kruimels misschien. Maar Frankrijk noteerde ook meer doelpogingen (19-9) gevaarlijke acties (12 tegen 6 schoten binnen het strafschopgebied). Thibaut Courtois was dus niet heel correct toen hij na afloop zei dat Les Bleus niet gevoetbald hebben. Visueel konden we bovenstaande statistieken simpel vaststellen.”

L’Equipe voegt er ook nog aan toe dat deze partij “een meesterwerk” was van bondscoach Didier Deschamps. “Courtois vond het ook nog een schande voor het voetbal dat de Belgen niet wonnen. De enige kritiek die je kan geven, die van de stijl. Met welk voetbal wil je winnen? Maar Frankrijk slaagde erin om effectief te spelen. Niet zozeer daar met één kans één keer te scoren, wel omdat ze hun plan tot in de perfectie uitvoerden.”