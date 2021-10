De broederstrijd in de CDU deed de deur snel dicht: Jamaica-coalitie bruut van tafel geveegd

Groenen en liberalen kiezen voor gesprekken over Verkeerslicht met SPD

De dagen van CDU-voorzitter Armin Laschet lijken stilaan geteld, nu de Duitse groenen en liberalen hebben aangekondigd met SPD te onderhandelen over een nieuwe Duitse regering. Alleen een regeringsdeelname had hem nog kunnen redden na zijn zware verkiezingsnederlaag. Maar interne twisten in zijn partij hebben dat – voorlopig – onmogelijk gemaakt. Goed nieuws voor Markus Söder, die de grafrede voor Laschet al heeft uitgesproken.