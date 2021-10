Olie wat minder duur

De prijs van ruwe olie is donderdag wat gezakt, na uitlatingen van de Russische president Vladimir Poetin.

Een vat olie (159 liter) van de Noordzeesoort Brent verliest 30 cent en kost nog 80,78 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie daalt 65 cent tot 76,78 dollar.

Ruwe olie koerste woensdag naar de hoogste prijs in jaren, om daarna wat af te koelen. Dat gebeurde na uitspraken van de Russische president Vladimir Poetin. Die toonde zich bereid de gasleveringen aan Europa op te voeren.

Ook nieuws over stijgende olievoorraden in de VS drukt de prijs.