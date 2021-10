Binnenkort kan je ook huis huren bij Telenet: “Totaaloplossing bieden voor vast bedrag”

Telecombedrijf Telenet en bouwgroep Willemen Groep lanceren samen een nieuw woonconcept, waarbij basis- en nutsvoorzieningen zoals gas, elektriciteit, water en internet inbegrepen zitten in de huurprijs. “We willen huurders een totaaloplossing bieden voor een vast bedrag per maand”, zo luidt het.

“Geen rompslomp meer met meterstanden, eindafrekeningen of talloze abonnementen die je zelf moet beheren. Met het nieuwe woonconcept willen de huurders maximaal ontzorgen”, zo schrijven Telenet en Willemen Groep in een gezamenlijk persbericht.

Centrale administatie

Concreet krijg je niet alleen de sleutels van je huurappartement, maar zijn meteen ook de basis- en nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit, gas en telecom geregeld. “Daarbovenop kies je zelf welke extra diensten je wenst”, luidt het. “Denk aan poets- en strijkhulp, een bloemen- of foodbox-abonnement, een regeling voor deelauto’s, -steps of -fietsen… In plaats van tientallen verschillende diensten zelf te beheren, verloopt alle administratie centraal. In eerste instantie mikken we met dit totaalconcept op doelgroepen die specifiek zoeken naar comfortabel wonen, snelle opzegtermijnen en maximale ontzorging.”

Nieuwe trend

“De woningmarkt is in sneltempo aan het veranderen”, zegt Tom Willemen, CEO van de bouwgroep. “Vooral op de huurmarkt is er een sterke professionalisering, waarbij huur steeds vaker gecombineerd wordt met een pakket aan verschillende diensten. Met deze joint venture willen we inspelen op de trend. We focussen daarbij trouwens niet alleen op onze eigen vastgoedontwikkelingen, maar kijken ook nadrukkelijk naar samenwerkingen met andere vastgoedaanbieders.”

“Telenet heeft met connectiviteit en televisie, ervaring met het aanbieden van diensten bij de klant thuis”, zegt Telenet-CEO John Porter. “We zien dat - voor bepaalde doelgroepen - totaaloplossingen interessant kunnen zijn. Het potentieel van deze trend willen we samen met Willemen Groep verder onderzoeken en uitbouwen.”

Wanneer het woonconcept precies wordt opgestart, is nog niet bekend. De joint venture moet eerst nog goedgekeurd worden door de Europese Mededingingsautoriteiten.