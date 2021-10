Oven van chemisch bedrijf Thermo-Clean in Heusden-Zolder ontploft: twintiger komt om het leven, hulpdiensten massaal ter plaatse

Bij Thermo-Clean, een chemisch bedrijf in Heusden-Zolder, is donderdagochtend een gasontploffing gebeurd. Een oven blijkt te zijn ontploft. Het medisch interventieplan werd afgekondigd en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Bij de explosie is één dode gevallen, zo werd bevestigd. Volgens Het Belang van Limburg en Het Laatste Nieuws gaat het om een twintiger uit Heers.