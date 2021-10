De “onaanvaardbare” nachtmerrie van elke voetballer: EK-held Gianluigi Donnarumma uitgescholden door eigen fans

“Donnarumma, stuk stront. Je zult nooit meer welkom zijn in Milaan!”. Het zijn de beledigingen die supporters van AC Milan op een spandoek schilderden en aan een brug hingen voor de wedstrijd van de Europese kampioen tegen Spanje (1-2). Nog steeds boos om het vertrek van Donnarumma naar PSG, nadat het Milanese jeugdproduct verschillende contractaanbiedingen weigerde.

De 22-jarige doelman had vooraf al aangegeven dat hij een heet avondje verwachtte in San Siro, waar hij voor het eerst sinds zijn vertrek naar PSG terugkeerde.

“Milaan en AC Milan zijn een belangrijk deel in mijn leven”, had ‘Gigio’ begin deze week nog gezegd. “Ik heb er zin in, maar ik hoop dat er geen negatieve reacties komen vanuit het publiek. Ik zal voor altijd een Milan-fan zijn en heb altijd alles gegeven voor de club, tot op het laatst. Als er toch negatieve dingen gebeuren, dan zou ik dat heel spijtig vinden. We spelen een heel belangrijke wedstrijd, dus we hopen dat de fans ons kunnen helpen.”

De oproep van Donnarumma kreeg echter geen gevolg. Een deel van de Italiaanse aanhang joelde de held van het EK (hij stopte de beslissende Engelse penalty in de finale) uit bij elke baltoets. En vooraf hadden ze al geroepen: “Eikel, je mag deze palen niet meer aanraken!”

Tot overmaat van ramp beging Donnarumma ei zo na een blunder bij een 0-1-achterstand. De Italiaanse nummer één had het geluk aan zijn zijde toen hij een knal van Marcos Alonso door zijn handschoenen tegen de paal liet glippen en Leonardo Bonucci de bal net voor de lijn kon keren. Uiteindelijk kreeg de Italiaan nog voor rust een tweede goal tegen, waardoor hij voor de allereerste keer in 37 interlands meer dan één tegendoelpunt moest slikken.

Van streek

“Hij zal er niet van genoten hebben”, reageerde bondscoach Roberto Mancini na de wedstrijd. “Wij ook niet, want we raakten erdoor van streek. Wat een teleurstelling. Italië was aan het voetballen, dit was geen clubwedstrijd. De fans van Milan hadden hun frustraties voor één match opzij kunnen zetten. Dat ze het doen tijdens Milan - PSG. Italië staat boven alles!”

Donnarumma kreeg van La Gazzetta dello Sport een 6,5/10. Enkel Federico Chiesa en Giorgio Chiellini presteerden beter aldus de roze sportkrant. “Het is onaanvaardbaar dat een speler tegen zijn eigen publiek moet vechten”, klinkt het. “Hij is ook maar een mens en verloor zelfs even zijn concentratie, waardoor er bijna een sensationeel eigen doelpunt werd gemaakt. Maar Donnarumma hield Italië wel opnieuw in de partij bij een kans van Alonso.”