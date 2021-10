Volvo Gent toont eerste C40 en schakelt versnelling hoger in elektrificatie

Bij Volvo Gent is donderdag de eerste C40 van de band gerold. Het is het tweede elektrische model dat aan de Belgische fabriek is toegekend, waarmee de Gentse vestiging zich een voortrekker toont binnen de Chinees-Zweedse groep. Volgend jaar zal meer dan de helft van de auto’s die in Gent geproduceerd worden, elektrisch zijn.

“Het gaat snel, hé?”, zei premier Alexander De Croo nadat hij de eerste C40 van de band had gereden. “Enkele jaren geleden sprak men niet over elektrische auto’s. Hier weet men dat dit dé manier is om in de toekomst auto’s te bouwen.”

Over de nieuwe C40 - een lichtblauwe - is De Croo enthousiast. “Geen uitlaatgassen, geen lawaai en zeer modern.”

De Gentse fabriek is een van de twee autobouwers die in ons land al zijn omgeschakeld op de productie van elektrische voertuigen. “Hiermee bestendigen we de productie van elektrische auto’s in ons land”, klonk het.

De komst van de C40 gaat in Gent gepaard met een grote aanwervingsgolf. De Gentse fabriek - een van de belangrijkste industriële werkgevers van Vlaanderen - zoekt 500 nieuwe medewerkers en zowat 700 interimkrachten kunnen in aanmerking komen voor een vast contract.

De aanwezigheid van een batterijfabriek zorgt er ook voor dat de groep in de toekomst heel wat potentieel heeft om ook toekomstige modellen te produceren. Al is de maximumcapaciteit met zowat 6.500 medewerkers vandaag eigenlijk bereikt.