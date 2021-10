Dodelijk verkeersongeval op R4: vrachtwagen rijdt in op file, 21-jarige laat het leven

Op de R4 in Oostakker bij heeft donderdagmiddag een dodelijk verkeersongeval plaatsgevonden. Dat laat de Federale Politie weten. Een 21-jarige man uit Kaprijke liet het leven.

Het ongeval gebeurde omstreeks 12.20 uur. Een lichte vrachtwagen reed in op een file op de R4 ter hoogte van Oostakker.

“De bestuurder van de lichte vrachtwagen is daarop ter plaatse overleden”, zegt de Federale Politie. “Het gaat om een 21-jarige jongeman uit Kaprijke.”

In de buurt van het ongeval is het filerijden. “Een rijstrook is versperd doordat de diensten daar wachten op de takeling van het voertuig”, zegt de Federale Politie.