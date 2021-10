Het verhaal van het duurste feest uit de moderne geschiedenis. Mét ook koning Boudewijn en koningin Fabiola

De sjah van Iran (rechtsboven) hield eerst een obsceen duur galadiner (links), een dag later gevolgd door een grootschalige parade (rechtsonder). — © Wikipedia, Belga, Isopix

Hij is de zelfverklaarde ‘Koning der Koningen’, en toch wordt Mohammad Reza Pahlavi, de sjah van Iran, eind jaren 60 in koninklijke kringen behandeld als een paria. Andere vorsten willen niet geassocieerd worden met de man wiens geheime dienst, de gevreesde Savak, duizenden tegenstanders van zijn regime laat folteren en vermoorden. Wat moet een mens die aast op internationale erkenning dan? Met 700 miljoen euro ‘het duurste feest van de moderne geschiedenis’ geven. En zo luidde Pahlavi exact 50 jaar geleden eigenhandig het einde van zijn eigen dynastie in.