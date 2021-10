Anderlecht heft glas op 100e verjaardag van ‘Brusseleir’ Raymond Goethals

Drie keer stond ‘den Tuveneir’ aan het roer bij paars-wit. Een landstitel leverde dat RSCA niet op, maar dankzij drie Europese bekers behoort Goethals ook in Anderlecht tot de grootste trainers die er ooit de tactische lijnen uitzette. Daarom wilde paars-wit de honderdste verjaardag van een van Belgiës meest emblematische coaches niet zomaar laten passeren.

Goethals werd op 7 oktober 1921 geboren in Brussel en stierf op 6 december 2004. Zijn eerste voetbal trapte de Molenbekenaar in de schaduw van de Basiliek van Koekelberg, waar ook zijn begrafenisplechtigheid georganiseerd was. “Et es ee da vè maa alles begost es”, zei Goethals daar destijds zelf over in sappig Brussels. De Koekelbergse dialectvereniging ‘De Manne van de Platou’ besloot in 2015 daarom ‘den Tuveneir’ te eren met de reus ‘Raimundo’.

Die folkloristische, reusachtige pop kreeg donderdag aan het Lotto Park ter ere van de honderdste verjaardag van Goethals een supporterssjaal van RSC Anderlecht om zijn nek. ‘Raimundo’ droeg er al eentje van Daring, Goethals eerste voetbalploeg en de historische voorloper van RWDM. De reus nam het geschenk van de club waar hij drie keer trainer was (1976-1979, 1988-1989 en 1995) dankbaar aan. ‘Raimundo’ zal beide sjalen bij zijn volgende publieke optredens dragen.

De organisatie be.brusseleir, die het dialect en de identiteit van de Brusselaars promoot, wilde deze gelegenheid om Goethals te vieren niet zomaar laten passeren. “Omwille van zijn verdienste voor de Brusseleirs vinden wij dat hij niet kan en mag vergeten worden”, zegt algemeen directeur Geert Dehaes. “Overal waar hij kwam, zette ‘den Tuveneir’ de Brusselse identiteit op de kaart.”

Voor be.brusseleir was Goethals dan ook niet alleen een voetballegende, maar ook een Brussels icoon. Dat verdient hulde. “Mensen die de ‘Brusseleirs’ op een warme, positieve manier in de kijker hebben gezet, proberen wij in de spotlights te zetten”, aldus Dehaes. “Raymond Goethals is binnen en buiten Brussel, zelfs ver over de landsgrenzen heen, een bekende Brusseleir. Hij was het altijd, en overal. In zijn attitude, maar ook in zijn taalgebruik.”

Op zondag 17 oktober zal de reus ‘Raimundo’ - met RSCA-sjaal - op Stayen de aftrap geven van de wedstrijd STVV-Anderlecht. Bij de Kanaries brak voormalig bondscoach Goethals in de jaren 60 helemaal door als voetbaltrainer.