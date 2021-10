Nieuwe onthullingen over wanbeleid bij Barcelona: “Bartomeu deed betalingen aan journalisten”

Op een persconferentie over de financiële situatie van FC Barcelona heeft CEO Ferrán Reverter het boekje van het vorige bestuur opengedaan. Hij deelde daarin ook mee dat de financiële situatie van de club nog slechter dan verwacht is.

Woensdag hield FC Barcelona een persconferentie over het nieuwe jaarrapport van de club. Daarin onthulde CEO Ferrán Reverter het dat de club vorig jaar een recordverlies van 481 miljoen euro heeft geleden. In totaal heeft de Blaugrana nu te kampen met een schuldenlast van liefst 1,35 miljard euro.

LEES OOK.FC Barcelona boekte afgelopen seizoen recordverlies van 481 miljoen euro

Het zijn gigantische bedragen die aantonen dat er in het recente verleden slordig met geld is omgegaan. Dat bleek ook toen Reverter onthulde dat de vorige Raad van Bestuur onder leiding van Josep María Bartomeu geldbedragen aan journalisten heeft betaald. Waarvoor en in welke mate dat gebeurde, heeft de CEO op zijn persconferentie niet verder uit de doeken gedaan.

© EPA-EFE