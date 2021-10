Pfizer en BioNTech vragen goedkeuring om 5- tot 11-jarigen te vaccineren in de VS

Pfizer en BioNTech meldden vorige maand dat hun vaccin in een lichtere dosis veilig was voor kinderen van 5 tot 11 jaar. Uit onderzoek bij 2.268 kinderen van die leeftijd bleek dat het vaccin effectief is en geen grote bijwerkingen vertoont. Zo is het aantal opgewekte antilichamen vergelijkbaar met die bij mensen van 16 tot 25 jaar en komen ook de bijwerkingen grotendeels overeen.

De FDA had eerder al een bijeenkomst van de adviescommissie gepland op 26 oktober om de gegevens van klinische onderzoeken met de aangepaste versie van het vaccin voor kinderen te analyseren. Pfizer en BioNTech vragen in eerste instantie een Emergency Use Authorization (EUA), waarbij de FDA in noodgevallen groen licht geeft voor het gebruik van geneesmiddelen voor ze een officieel en langdurig goedkeuringsproces hebben doorlopen.

Het Witte Huis laat donderdag weten dat de vaccinatie van kinderen nog voor Thanksgiving (25 november) zou kunnen beginnen.

Het Pfizer/BioNTech-vaccin is definitief goedgekeurd voor +16-jarigen in de VS, en kreeg een EUA voor de vaccinatie van 12- tot 15-jarigen.