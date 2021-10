PODCAST. “Als De Croo het voetbal nu niet aanpakt, verliest hij alle geloofwaardigheid”

“Raak niet aan ons voetbal. Een drama is in de maak”, roepen voetbalvoorzitters ten lande, nu de belastingvoordelen van clubs en spelers worden herbekeken. Het maakt weinig indruk op onze hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. Zeker nu Operatie Zero is losgebarsten, en blijkt dat clubs ondanks hun voordelen nóg massaal belastingen ontdoken. “Als je dít niet aanpakt als regering, dan verlies je alle geloofwaardigheid.”