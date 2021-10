Geëvacueerde Vives-studenten getuigen: “Als je hoort dat hij mensen wil vermoorden, ben je toch wel bang”

Kortrijk/Menen/Izegem

De campus van de Vives-hogeschool in Kortrijk was donderdag in volledige lockdown nadat er in de voormiddag bij de politie een melding was binnengekomen over een – mogelijk – gewapende man. De studenten en docenten werden geëvacueerd uit hun schoolgebouwen en naar het nabijgelegen Kortrijk Xpo gebracht. Alles verliep rustig, al heerste hier en daar toch angst van wat er zou kunnen gebeuren.