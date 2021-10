Aantal nieuwe coronagevallen schiet omhoog in Nederland

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn in Nederland 2.760 positieve coronatests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 8 september. Voor een deel komt dat door een eerdere storing. De meldingen die woensdagochtend niet op tijd binnenkwamen, zijn nu alsnog verwerkt. Het is niet bekend om hoeveel meldingen het precies gaat of hoe hoog het exacte cijfer zonder storing zou zijn geweest. Maar ook zonder die storing loopt het aantal nieuwe gevallen op.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde woensdag (na correctie) 1.923 nieuwe gevallen. Dat was lager dan het werkelijke aantal positieve tests. Door een technische storing bij de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten lukte het niet om alle positieve tests op tijd te melden.

Door de snelle stijging van het aantal positieve tests schiet ook het gemiddelde omhoog. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 13.208 positieve tests, gemiddeld 1.887 per dag. Dat is het hoogste niveau in meer dan twee weken tijd. In de zeven dagen tot aan vorige week donderdag noteerde het RIVM bijna 11.500 positieve tests. Het aantal gevallen is sindsdien met meer dan 15 procent gestegen en dat is de grootste toename op weekbasis sinds 20 juli, de piek van de vierde golf.

Het RIVM kreeg zes meldingen van sterfgevallen. In de afgelopen zeven dagen ontving het RIVM 30 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Dat komt neer op gemiddeld iets meer dan vier meldingen per dag. Dat is vergelijkbaar met het niveau in de afgelopen weken.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen daalde opnieuw. Momenteel behandelen intensive cares en verpleegafdelingen nog 469 mensen met COVID-19, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er twaalf minder dan een etmaal geleden.