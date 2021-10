Dreiging in Kortrijk en Waregem: dit weten we al

In zowel Kortrijk als in Waregem is vandaag de politie massaal op de been door een vermoedelijk gewapende man. Het incident begon op de campus van de Vives Hogeschool in Kortrijk, maar verschoof later naar het centrum van Waregem. Dit weten we al.

Wat is er gebeurd in Kortrijk?

Om 8.45 uur donderdagochtend kwam er een melding binnen bij de politie. Agenten waren opgebeld door een buspassagier die had gezien hoe een andere passagier – die een vuurwapen leek mee te hebben – ter hoogte van de Vives Hogeschool in Kortrijk van de bus stapte en richting de campus stapte. Zekerheid over dat vuurwapen was er evenwel niet. Het parket benadrukt dat er wel een melding was van “een persoon met een voorwerp gelijkend op een vuurwapen, maar dat er nooit een concrete dreiging met het wapen geweest is”.

Na de melding werd de campus volledig afgesloten. Alle studenten – een 3.000-tal – werden groep per groep geëvacueerd. Tegen 12.30 uur was het laatste gebouw ontruimd. De speciale eenheden zochten naar de man, maar konden hem in Kortrijk niet vinden.

Is de dreiging in Kortrijk voorbij?

De campus in Kortrijk wordt nog steeds beveiligd, maar alle lokalen zijn al doorzocht. Er werd niets gevonden. De zoekacties zijn dan ook stopgezet. Er werd in Kortrijk wel een coördinatiecentrum opgezet met de veiligheidsdiensten en de bevoegde burgemeesters.

Alle lessen op de campus werden geschorst. De politie laat op Twitter weten dat studenten die een auto of fiets op de campus hebben staan, die in groepjes en onder politiebegeleiding mogen gaan ophalen.

Momenteel is er ook onzekerheid over het welkomsfeest voor de Kortrijkse studenten. Dat zou donderdagavond plaatsvinden op het Nelson Mandelaplein, maar door de huidige situatie is het niet zeker of dat nog steeds zal kunnen doorgaan. In de late namiddag zal daarover beslist worden.

Wie is de vermoedelijk gewapende man?

Het zou gaan om een 18-jarige jongeman uit Desselgem, een deelgemeente van Waregem. Hij zou de zoon zijn van een ondernemer in bouwmaterialen. “Het is geen kwade jongen. Hij is wel labiel, maar voor zover we weten doet hij nooit iemand iets kwaad”, klinkt het bij de familie. “We hebben geen idee waar hij zou zijn, nu. Ook geen idee waarom hij bij Vives ging. Voor zover ik weet heeft hij niets met die campus. Ook over dat wapen waarvan ze spreken, hebben we geen idee. Hij praatte niet over wapens.”

De jongeman kon getraceerd worden via zijn gsm, maar heeft die wellicht afgezet net voor hij op de bus stapte. Dat was in de Universiteitslaan vlak bij de hogeschool. De verdachte draagt een donkerblauwe jas met kap, met een geel streepje erin plus een zwarte trainingsbroek en sportschoenen.

Waarom zijn er ook voorzorgsmaatregelen in Waregem?

Iets na de middag zou een oud-leerkracht van de 18-jarige hem herkend hebben in het centrum van Waregem. De leerkracht belde onmiddellijk de politie, waardoor zij besloten om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Alle scholen en openbare diensten werden hermetisch afgesloten. De leerlingen zouden niet naar huis mogen. Op het dak van het VTI Waregem zouden sluipschutters te zien zijn.

Ook de sporthal, het zwembad en de woonzorgcentra zouden gesloten zijn. Er werd ook een B-alert verstuurd naar de inwoners.

(red)