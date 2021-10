Man klimt uit raam om aan politie te ontkomen maar raakt levensgevaarlijk gewond

Een ploeg van de Antwerpse politie deed donderdagmiddag rond 14 uur een huiszoeking in een woning in de Vooruitzichtstraat in Borgerhout. Ze hadden even voordien een drugsdeal op heterdaad vastgesteld. Tijdens de huiszoeking vluchtte iemand die in de woning aanwezig was weg van de politie. “Hij probeerde via het raam op de derde verdieping naar een ander pand vluchten, maar kwam ten val”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “De man liep ernstige verwondingen op en is met levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.” Het labo van de gerechtelijke politie komt ter plaatse voor verder onderzoek.

Een andere verdachte die in de woning aanwezig was, werd gearresteerd.

© dirk kerstens

© dirk Kerstens

