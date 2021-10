Beloftecoach Jacky Mathijssen moet Arthur Theate missen: “Heeft het niet cadeau gekregen”

De carrière van Arthur Theate (21) zit sinds enkele weken in een ongeziene stroomversnelling. Nadat hij tijdens de zomermercato al een droomtransfer maakte van KV Oostende naar Bologna in de Serie A, kreeg hij vorig weekend zijn eerste basisplaats en die bekroonde hij met een assist en een doelpunt tegen Lazio.

De 21-jarige centrale verdediger zakte vervolgens naar België af om zich met de beloften klaar te stomen voor een tweeluik in de EK-kwalificaties, maar na de blessure van Thorgan Hazard werd hij overgeheveld naar de Rode Duivels, die in Noord-Italië de Final Four van de Nations League afwerken, op jacht naar een eerste trofee.

Voor beloftecoach Jacky Mathijssen was de selectie van Theate niet echt een verrassing. “Ik zie de problemen van ver aankomen en ik wist dus wel dat er enkele zaken op til waren. We zoeken in België linksvoetige verdedigers, die groter zijn dan 1 meter 85, die agressief kunnen verdedigen en ook kunnen voetballen. Als je beantwoordt aan dat profiel, kan het snel gaan”, vertelde Mathijssen donderdag tijdens een digitaal persmoment.

© BELGA

“Arthur is een jongen die het zeker niet cadeau gekregen heeft. Hij heeft er hard voor moeten werken, want vele mensen geloofden niet in hem. Hij brengt nochtans grinta en engagement in de ploeg en gaat er altijd voor. Ik ben dan ook superblij voor hem. Hij heeft deze oproeping niet gekregen om hem een plezier te doen.”

Met ook nog Charles De Ketelaere in Turijn ziet Mathijssen op korte termijn twee van zijn beloften overgeheveld worden naar de A-ploeg. “De samenwerking, de bestuiving tussen de beloften en het A-team verloopt fantastisch. De Rode Duivels komen snel bij ons kijken, veel meer dan vroeger. En dat geeft toch een enorme voldoening en fierheid. We werken ook op een andere manier dan vroeger. We hebben een voetbalfilosofie bij de voetbalbond en zoeken naar de juiste profielen die daaraan voldoen en vervolgens ook ingepast kunnen worden.”