Een onafhankelijk coldcaseteam is er na meer dan 50 jaar in geslaagd om de identiteit van de Zodiac Killer te achterhalen. Het zou gaan om ene Gary Francis Poste, die in 2018 al overleden is. Hij wordt verdacht van zeven moorden of moordpogingen tussen 1968 en 1969. Maar wellicht heeft hij nog veel meer feiten op zijn kerfstok.