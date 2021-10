Europees Parlement vraagt onmiddellijke vrijlating en repatriëring Paul Rusesabagina

Rwanda moet de Belgische Rwandees Paul Rusesabagina, die vorige maand tot 25 jaar cel veroordeeld is voor terrorisme, onmiddellijk vrijlaten en repatriëren. Dat zegt het Europees Parlement in een donderdag goedgekeurde resolutie. Die werd met een grote meerderheid goedgekeurd: 618 stemmen voor, 2 tegen en 18 onthoudingen.

Volgens de parlementsleden werd Rusesabagina op illegale wijze opgepakt, vastgehouden en veroordeeld. Eerder zei Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès al dat hij geen eerlijk en billijk proces gekregen heeft. Het parlement doet geen uitspraak over de schuld of onschuld van Rusesabagina, maar noemt de hele zaak “exemplarisch voor de mensenrechtenschendingen in Rwanda”.

Precies op humanitaire gronden moet Rusesabagina onmiddellijk vrijgelaten en gerepatrieerd worden, vindt het parlement. De Rwandese regering moet garant staan voor zijn fysieke integriteit en psychologisch welzijn en moet hem zijn voorgeschreven medicijnen laten nemen. Rusesabagina overwon kanker en lijdt aan een cardiovasculaire aandoening, waarvoor hij behandeling nodig heeft. De Belgische overheid moet dan weer haar recht kunnen uitoefenen om consulaire bijstand te verlenen, vindt het parlement.

“Via deze resolutie willen we opkomen voor de rechten van een EU-onderdaan en Belg”, zegt Hilde Vautmans (Open VLD), die mee aan de resolutie schreef. “Het is duidelijk dat er geen gerechtigheid komt voor Paul Rusesabagina in Rwanda.” Ze is tevreden met de brede steun voor de resolutie. “Enkel een fors signaal vanuit Europa zal in Kigali gehoord worden.”

Tom Vandenkendelaere (CD&V) wijst erop dat het parlement aan de Europese Commissie en aan de Europese diplomatieke dienst vraagt om de steun aan de regering in Kigali grondig te herzien “om ervoor te zorgen dat middelen die naar daar vloeien ook wel degelijk mensenrechten ten volste bevorderen”. “Europa hoort Rwanda dringend aan te spreken op de afbrokkeling van de rechtsstaat, de onafhankelijkheid van het maatschappelijk middenveld en fundamentele vrijheden.”

Ook Assita Kanko (N-VA) steunt de resolutie. Zij vindt wel dat België nalatig is geweest in de zaak en dat minister Wilmès “volledig over zich heen heeft laten lopen”. “Mag iedereen gewoon een Belgische staatsburger ontvoeren, en na een oneerlijk proces maximaal opsluiten en vervolgens op zijn twee oren slapen? Met onze minister van Buitenlandse Zaken mag dat blijkbaar. Rwanda is al helemaal niet onder de indruk van zogezegd ‘blijvende dialoog’ die Wilmès heeft opgezet. Maar intussen laat België een landgenoot simpelweg wegkwijnen in een buitenlandse cel.”

Rusesabagina is vooral bekend als de hotelbaas die het verhaal van de bekroonde film “Hotel Rwanda” heeft geïnspireerd. Daarnaast ontpopte hij zich ook tot een hevig criticus van het regime in Kigali. Zo zou hij zich, volgens Kigali, ook schuldig gemaakt hebben aan terrorisme. Vorige maand werd hij schuldig verklaard en veroordeeld tot 25 jaar cel. Op die veroordeling kwam internationaal kritiek.

De Europese Commissie verzekerde de parlementsleden donderdagochtend in Straatsburg dat de Europese vertegenwoordigers in Kigali de autoriteiten regelmatig hebben duidelijk gemaakt dat ze een eerlijk proces voor Rusesabagina verwachten. Ze werd ook op de hoogte gehouden door de Belgische autoriteiten, die regelmatig consulaire toegang tot hem hadden.

Maar de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Josep Borrell, die in het halfrond werd vervangen door eurocommissaris Stella Kyriakides, wees er ook op dat de veroordeelde recht op beroep heeft. Bovendien “stellen we vast dat de autoriteiten vele kwesties hebben verholpen nadat ze bij hen werden opgeworpen.”

“We mogen ook de ernstige aantijgingen tegen de beschuldigde niet uit het oog verliezen, en de bewijsvoering aangedragen door de aanklager, waarvan een groot deel is verstrekt via de samenwerking met de gerechtelijke autoriteiten van een lidstaat”, observeerde Borrell, zonder België bij naam te noemen.