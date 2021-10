Laurent kaapt comeback van Claire: hoe prins terugkeer van echtgenote gebruikt voor eigen gelijk

Bijna twee jaar bleef ze weg van het koninklijke toneel. Ze leed aan een onbekende ziekte en er waren geruchten over huwelijksproblemen, zelfs een echtscheiding. Maar woensdag was ze er eindelijk weer: prinses Claire (47). Stralend en opgewekt. Gekleed in een geleend jasje van schoonmoeder koningin Paola, met wie ze arm in arm aankwam. Maar haar comeback is gekaapt door de eeuwig onbegrepen prins Laurent, die haar weer als pasmunt voor zijn ongenoegen gebruikt, zegt onze royaltywatcher Wim Dehandschutter.