Pools grondwettelijk hof: delen van Europees recht stroken niet met Poolse grondwet

De beslissing is een grote tegenslag voor de EU, omdat het Europees recht wordt gezien als de juridische basis van de Europese Unie. Sommige bepalingen in Europese verdragen druisen in tegen de Poolse grondwet, aldus de rechters.

Het proces komt voort uit een conflict over de hervormingen van het rechtsstelsel van Polen. Volgens de Europese Commissie wordt de onafhankelijke rechtspraak ondermijnd, terwijl Warschau claimt dat de EU zich onterecht met de interne aangelegenheden van een lidstaat bemoeit.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki vroeg het Hof vervolgens uitspraak te doen over de vraag of het Europees recht boven het Poolse recht staat.