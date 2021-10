“We gaan dansen, zuipen, muilen, schuren”: wij beleefden een wilde nacht met Taxi Mario tijdens het openingsweekend van de discotheken

Nu de fuiven en feesten weer losbarsten, is het alle hens aan dek in de taxisector. Met chauffeurs die van hot naar her scheuren, trillende gsm op het dashboard, want iedereen heeft hen nodig. En dan nóg moeten ze tot de helft van de nachtbrakers in beschonken modus laten staan. Onze ­reporter ­Sofie Buekenhoudt rijdt een nacht mee met de ­superhelden van Taxi Mario. “Alstublieft. Ik geef u écht 100 euro als ge mij nu komt halen.”