Louis van Gaal hint op Oranje-debuut voor Noa Lang: “We zouden hem wel eens nodig kunnen hebben”

Nederland speelt vrijdagavond een belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd op het veld van Letland. In aanloop naar die wedstrijd sprak bondscoach Louis Van Gaal op de persconferentie over Noa Lang, die zijn debuut kan maken voor de Nederlandse nationale ploeg.

“Hij is een creatieve speler die we in dit soort wedstrijden wel eens nodig zouden kunnen hebben”, zei Van Gaal. Of dat betekent dat Noa Lang sowieso speelminuten krijgt? “Dat heb ik niet gezegd”, aldus de bondscoach in zijn typische stijl.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook Willem van Hanegem, ex-assistentcoach bij Oranje, sprak over de eerste selectie van de excentrieke aanvaller. “Bij Ajax zag je al dat hij kwaliteiten had”, zei Van Hanegem. “Toen hij naar België vertrok werd hij nog beter en beter.” Maar van Hanegem sprak ook met ongenoegen over de provocaties van de Nederlander op het veld van Anderlecht. “Doe nu gewoon even normaal en toon wat je kan, want je hebt de kwaliteiten”, zei de Nederlandse ex-voetballer en trainer.