Sally (16) werd weggehaald na mishandeling door moeder, haar broertjes bleven achter: “Haal ons hier weg, mama doet ons pijn”

Dát er ingegrepen moest worden, daar twijfelt niemand aan. Kinderen die klappen krijgen, in de kelder opgesloten worden of gestraft worden met tabasco of afwasmiddel in de mond, dat kan niet door de beugel. Maar de manier waaróp het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling ingreep, daar hebben familieleden die klaarstonden om de slachtoffers op te vangen, wél veel vragen bij. Dit is het verhaal van Sally (19), die op haar zestiende werd weggehaald bij haar moeder, die haar zwaar mishandelde. Voor haar jongere broertjes, negen en twaalf jaar, is lange tijd niets ondernomen.