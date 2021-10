De klopjacht op de 18-jarige J.V. duurde bijna een hele dag. Donderdagochtend kwam er een melding binnen dat er een mogelijk gewapende jongeman gesignaleerd was op de campus van de Hogeschool Vives in Kortrijk, daarna verplaatste de focus zich naar het centrum van Waregem, maar uiteindelijk kon hij ’s avonds pas gevat worden in een doodlopende straat in Avelgem. Een reconstructie.