Spaanse vrouw krijgt diagnose ‘homoseksualiteit’ na bezoek aan gynaecoloog

LGBTQ-organisaties in Spanje zijn niet te spreken over de diagnose die een 19-jarig meisje kreeg na haar bezoek aan een gynaecoloog. Er wordt een verklaring en verontschuldigingen geëist.

De 19-jarige vrouw had een afspraak met haar gynaecologe in het Reina Sofia ziekenhuis in de stad Murcia. Na haar onderzoek kreeg ze van de arts een papier met daarop de zin: ‘Huidige ziekte: homoseksualiteit’.

De moeder van de vrouw vertelde aan het Spaanse nieuwsmedium ElDiario dat de gynaecoloog gevraagd had of hij de seksuele geaardheid van de vrouw mocht opnemen in het rapport en dat zij had toegestemd. Maar zij dacht destijds dat het relevant was voor het onderzoek. “Eerst dacht ik dat het grappig was, maar dat is het niet”, zei de vrouw.

De lokale LGBTQ-organisatie werd op de hoogte gebracht en zij besloten een klacht in te dienen. “De Wereldgezondheidsorganisatie heeft homoseksualiteit van de lijst met mentale ziektes geschrapt in 1990, maar toch, 31 jaar later, zijn er nog altijd professionals die seksuele geaardheid zien als een ziekte”, klonk het.

De organisatie vraagt om een verklaring en excuses. Ze voegen daarbij dat het niet om een alleenstaand feit gaat. “Onze vereniging heeft talloze meldingen ontvangen van vernederende behandeling op grond van seksuele of genderoriëntatie,” aldus de verklaring. “We vinden het alarmerend, onaanvaardbaar en onverdraaglijk dat er vandaag professionals zijn die verantwoordelijk zijn voor onze gezondheid, maar die de realiteit van LGBTI-mensen negeren.”

Volgens een woordvoerder van de regionale gezondheidszorg zou er een fout gemaakt zijn bij het opstellen van het rapport. Maar ongeacht zouden er excuses overgemaakt worden aan de patiënte.