Zouden ze elkaar nog herkennen? Federale ministers zitten voor het eerst in ruim een jaar tijd weer samen

Het komt ongetwijfeld tot enkele ongemakkelijke momenten vandaag, op de Wetstraat 16. Voor het eerst sinds 1 oktober 2020 kijken alle federale ministers elkaar recht in de ogen. Op die dag werd de regering van Alexander De Croo (Open VLD) geïnstalleerd, maar sindsdien moesten de ministers steeds van thuis uit werken. Door corona natuurlijk. Voor De Croo was het ook vooral makkelijk om enkel zijn 7 vicepremiers uit te nodigen voor de vergaderingen: onder de 8 aanwezigen waren dan 3 liberalen. Een situatie waar menig ‘gewoon’ minister zich achter de schermen over opwond.

Vandaag mogen de ministers toch nog eens opdraven. Voornamelijk om de klimaatplannen te bespreken. Bevoegd minister Zakia Khattabi (Ecolo) liet zich nog niet echt opmerken, dus vandaag moet haar moment de gloire zijn. Alhoewel, om de klimaatdoelstellingen van Europa te kunnen halen, heeft ze toch vooral ministers nodig die echt concrete maatregelen kunnen nemen. Zoals de minister van Mobiliteit, Energie of Financiën. Uit de ‘klimaatministerraad’ zullen de vicepremiers getrancheerde voorstellen meenemen naar het begrotingsconclaaf later op de dag. “Het is leuk dat alle ministers elkaar eerst nog eens fysiek zien, dat moet de sfeer wat omhoog stuwen voor die lastige begrotingsbesprekingen”, grapt een vicepremier. (hh)