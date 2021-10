Hoofdkwartier dat niemand wilde, weg naar nergens en vliegtuigen als schroot verkocht: hoe de VS honderden miljoenen over de balk smeet in Afghanistan

Volgens het Pentagon kostte de oorlog in Afghanistan de Verenigde Staten bijna 1.000 miljard dollar (een slordige 865 miljard euro), president Joe Biden spreekt zelfs van het dubbele. Honderden miljoenen daarvan kunnen als zotte kosten worden bestempeld, zo blijkt uit een nieuw rapport van de inspecteur-generaal voor de wederopbouw in Afghanistan. Het geld werd gespendeerd aan een vliegtuigvloot die na een jaar als schroot werd verkocht, aan militaire uniformen die opvielen in plaats van camoufleerden en aan de bouw van een megalomaan hotel dat staat te verkommeren. De documenten zijn grotendeels offline gehaald, maar CNN stelde een overzicht samen.