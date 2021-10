Klant steekt medewerker met mes in been omdat hij te lang op pizza moet wachten

Een medewerker van een pizzeria in Oostende heeft drie messteken in het been gekregen van een agressieve klant. Die zou ontevreden geweest zijn omdat hij te lang moest wachten op zijn pizza.

“De klant had woensdagavond een pizza besteld en eiste dat hij die vijf minuten later zou kunnen komen halen”, zegt Niamat Faqirzada (20). “Toen de eigenaar zei dat dit onmogelijk was, begon hij te schelden. Toen de klant een tweede keer belde, beledigde hij ook mij. Ik zei hem dat hij maar hier moest komen schelden.”

Even later stond de klant, een 24-jarige man, voor de deur. Hij liet het niet bij schelden, maar haalde een mes boven. In de daaropvolgende schermutseling kreeg Niamat drie messteken in het been. Uiteindelijk slaagden zijn collega’s erin om de klant te overmeesteren. Hij werd aangehouden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen.(tlg)