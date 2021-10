REACTIES. Thibaut Courtois baalt na dramatische tweede helft: “We geven het zelf weg”

Opnieuw een zure nederlaag tegen de Fransen, opnieuw in een halve finale. Zuur, want aan de rust zag alles er nochtans heel rooskleurig uit voor de Belgen. Ook Thibaut Courtois zag dat ze die voorsprong normaal nooit meer mogen weggeven. “Die eerste goal geven we al weg en bij de tweede goal is er opnieuw dom balverlies”, zei de doelman.

We kregen in de tweede helft meteen een totaal andere wedstrijd te zien. Laksheid bij de Belgen of scherpte bij de Fransen? “We zijn niet te laks begonnen aan de tweede helft, de Fransen zetten gewoon goed druk”, zei Courtois. “Ze gingen meteen hoger druk zetten op onze middenvelders, met Pogba voorop. Ze begonnen al snel in de wedstrijd te komen, zeker na dat eerste doelpunt begonnen ze er weer in te geloven.”

Het zag er nochtans uitstekend uit aan de rust, na een indrukwekkende vertoning in de eerste helft. “Ik ben ontgoocheld, gefrustreerd, alles. Als je 2-0 voor staat, mag je dat nooit meer weggeven.”

Yannick Carrasco: “We hadden niet genoeg rust aan de bal”

“We hadden in de eerste helft de match goed onder controle en scoren ook twee goals”, reageerde Carrasco, de maker van het eerste doelpunt. “In de tweede helft moet Frankrijk duwen en dat is hen ook gelukt. We zijn te veel achteruit gekropen, hebben te veel in onze eigen zestien meter gespeeld. We hadden niet genoeg rust aan de bal en konden de Franse druk niet elimineren. Die 2-2 was een mentale klap. We maken dan toch op het einde de 3-2, maar blijkbaar was dat na enkele centimeter buitenspel. Het is een detail, maar details beslisten vanavond de match.”