Na Nilis, Degryse, De Bilde, Mertens en Bakkali rekent PSV opnieuw op een Belgische aanvaller. Yorbe Vertessen (20) is er bezig aan zijn doorbraak. Helaas (voor ons) dus via de Eredivisie en niet de Jupiler Pro League. “Anderlecht was geïnteresseerd, maar dat werd niks.”