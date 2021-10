Diep ontgoochelde Roberto Martinez: “Al ons harde werk zelf weggegooid”

Ook voor bondscoach Roberto Martinez kwam de ommekeer enorm hard aan. Martinez zag hoe alles in de eerste helft op wieltjes liep en alles in de tweede helft volledig instortte. “We zijn gestopt met spelen in de tweede helft”, reageerde de bondscoach.

“We zijn zeer ontgoocheld dat we de voorsprong niet konden vasthouden”, begon de bondscoach aan zijn interview na de wedstrijd. “We hadden de wedstrijd niet genoeg meer in handen in de tweede helft. We lieten de Fransen terug in de wedstrijd komen.”

De bondscoach ergerde zich duidelijk aan de individuele fouten die de Rode Duivels bij de tegengoals maakten. “Wanneer je tegen iemand als Frankrijk speelt dan straffen ze alle foutjes af. We hebben Frankrijk in de wedstrijd laten komen op een moment dat dat niet meer zou mogen gebeuren.”

Hard werk voor niets

Roberto Martinez leek wel dieper ontgoocheld te zijn dan na de verloren halve finale op het WK in 2018. “Dit is een wedstrijd waarin we onze ervaring en al ons harde werk van de afgelopen vijf jaar moesten tonen. De ontgoocheling is enorm omdat het harde werk en alle inspanningen die de ploeg gedaan heeft zelf hebben weggegooid.”