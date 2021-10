Troostprijsje voor Lukaku: spits komt in illuster lijstje terecht na goal tegen Frankrijk

Romelu Lukaku zal er allicht zelf niet om malen, maar de aanvaller heeft zich donderdagavond in de verloren halve finale van de Nations League tegen Frankrijk (2-3) alweer wat steviger in de Belgische voetbalgeschiedenis getrapt.

De fraaie 0-2 van Lukaku tegen Frankrijk was maar liefst het 68e interlanddoelpunt voor de Belgische goalgetter. Daarmee komt hij in de top-25 van internationale schutters aller tijden. Lukaku deelt de 22e plek met Robbie Keane (Ierland), Hossam Hassan (Egypte) en Carlos Ruiz (Guatemala) en heeft onder meer Neymar (69 doelpunten), Miroslav Klose (71) en Lewandowski (72) in het vizier. Cristiano Ronaldo - wie anders? - leidt de internationale dans met 111 goals. Lukaku is nog altijd maar 28 jaar en staat op 11 doelpunten van de top-vijf aller tijden. Hij scoorde zijn 68 goals in amper 101 interlands.