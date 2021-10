Arme en rijke moeder uit ‘Steenrijk Straatarm’ zijn nu vriendinnen: “Na geproefd te hebben van die luxe, besefte ik hoe zwaar we het hebben”

Reet, Schilde

“Ik zit vaak in het donker thuis omdat elektriciteit geld kost”, aldus Nacha Peeters (38) uit Reet. In Steenrijk Straatarm (VTM2) mocht ze donderdag een weekend proeven van de luxe die Heidi Delen (51) uit Schilde dagelijks te beurt valt. “Ik merkte in Nacha’s huis spanningen, maar ook dat ze ondanks alle problemen veel doet voor haar kinderen”, zegt Heidi.