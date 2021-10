Thibaut Courtois na nieuwe mislukking bij Rode Duivels: “Die match zondag tegen Italië, waarom moeten we die nog spelen?”

Op clubniveau verzamelde Thibaut Courtois al een hele prijzenkast, maar met de nationale ploeg blijft de doelman op zijn honger zitten. Geen WK, geen EK en nu ook geen Nations League. Dat toernooi werd al beschouwd als een flauw afkooksel, maar de Gouden Generatie had toch graag met die cup gezwaaid. Vorige keer was Cristiano Ronaldo er toch ook fier op toen hij de Nations League met Portugal won. “Ik ben ontgoocheld, gefrustreerd, alles”, vloekte Courtois. “Als je 2-0 voorstaat, mag je dat normaal nooit meer weggeven, maar dat deden we wel.”

De grote vraag was hoe dat kwam. De Belgen acteerden goed voor de rust, maar gaven daarna het middenveld compleet uit handen. Waren ze opeens te gemakzuchtig? “Neen, we waren niet te laks. De Fransen gingen toen wel goed druk zetten. Ze drukten toen op onze middenvelders, met Pogba voorop.”

Witsel en Tielemans verzopen. Vooraan stond de reus Lukaku, maar er werd zelfs geen lange bal meer naar hem gespeeld. Toen Youri Tielemans ging de mist in en maakte hij een fatale penaltyfout. “Na die aansluitingstreffer begonnen de Fransen er opnieuw in te geloven en bij dat tweede tegendoelpunt is er opnieuw dom balverlies, hé.”

Treurnis troef bij onze nationale nummer één. “Als je 2-0 voorstaat, mag je dat nooit meer weggeven.” — © BELGA

Oefenmatch

Misschien had Roberto Martinez andere keuzes moeten maken. Had Hans Vanaken steviger in zijn schoenen gestaan dan Tielemans? Het is een vraag die zich zal opwerpen. In elk geval moeten de Duivels nu zondag in Turijn de troostfinale betwisten tegen Italië. Verdediger Jason Denayer noemde dat nog een “bon match”, maar Courtois heeft daar geen oren naar. “Die wedstrijd? We gaan die spelen voor niets.”, besloot de keeper. “Derde of vierde in de Nations League, daar ligt niemand van wakker. Die match dient nergens toe. Ik weet zelfs niet waarom we die nog spelen. Het is een oefenwedstrijdje.”

Courtois was zowat de enige Rode Duivel die voluit sprak. Anderen beperkten zich tot heel minieme reacties of zeiden niets. De ontgoocheling en frustraties waren te groot. Iedereen begreep dat dit ook bij het Belgische publiek weer hard zal aankomen.

Yannick Carrasco maakt het openingsdoelpunt voor de Belgen. — © BELGA

Yannick Carrasco: “We hadden niet genoeg rust aan de bal”

“We hadden in de eerste helft de match goed onder controle en scoren ook twee goals”, reageerde Carrasco, de maker van het eerste doelpunt. “In de tweede helft moet Frankrijk duwen en dat is hen ook gelukt. We zijn te veel achteruit gekropen, hebben te veel in onze eigen zestien meter gespeeld. We hadden niet genoeg rust aan de bal en konden de Franse druk niet elimineren. Die 2-2 was een mentale klap. We maken dan toch op het einde de 3-2, maar blijkbaar was dat na enkele centimeter buitenspel. Het is een detail, maar details beslisten vanavond de match.”