Belg (39) sterft tijdens grotduiken in Frankrijk

Een 39-jarige Belg is donderdag in Frankrijk om het leven gekomen tijdens het grotduiken, zo melden meerdere Franse nieuwssites. De man kwam tijdens het duiken vast te zitten en raakte niet meer tijdig boven.

Het ongeval gebeurde donderdagvoormiddag rond 12.30 uur in een grot bij de Marchepied-bron in Marcilhac-Sur-Celé, in het Franse departement Lot. De man, die samen met drie andere leden van een Belgische speleologieclub op uitstap was, deed alleen een eerste verkenning van de grot. Ongeveer twintig meter van de ingang en ongeveer tien meter onder water kwam hij echter vast te zitten in een nauwe doorgang. Vermoedelijk raakte hij verstrengeld in zijn afstandslijn.

Omdat hij niet boven water kwam, gingen zijn kompanen hem achterna. Zij probeerden hem nog te redden en verwittigden de hulpdiensten. Een reanimatiepoging bracht echter niets op. De Belg zou uiteindelijk sterven aan een hartstilstand.

Marcilhac-sur-Célé is een populaire bestemming voor grotduikers, de Franse plaats zou elk jaar zo’n 5.000 duikers ontvangen. Helaas gebeuren er ook wel regelmatig incidenten. In mei van dit jaar kwam al een Poolse duiker om het leven in de grot en ook in juni vorig jaar was er een dodelijk ongeval. De ordediensten hebben een onderzoek geopend naar het incident van donderdag. “Dit is een drama”, aldus burgemeester Jean-Paul Mignat.