Belgisch-Britse pilote die als jongste vrouw rond de wereld vliegt, zit vast in Alaska

De Belgisch-Britse Zara Rutherford (19), die midden augustus vanuit ons land vertrok om als jongste vrouw ooit een solovlucht rond de wereld te maken, is gestrand in de Amerikaanse staat Alaska. Ze heeft problemen met haar visum voor Rusland. Dat heeft haar team vrijdag bekendgemaakt.

Het Russische visum van Rutherford verviel op 2 oktober nadat ze vertraging had opgelopen om op het startpunt in de stad Nome, in het westen van Alaska, te geraken. De tijd dringt, zeker nu er elke dag sneeuw verwacht wordt, waardoor Rutherford ingesloten kan geraken.

Er werd in allerijl een nieuwe visumaanvraag ingediend bij het Russische consulaat in Houston (Texas). “We zijn zeker dat ze haar visum zal krijgen”, zegt een woordvoerster van FlyZolo, het team dat Rutherford begeleidt. “Wanneer ze kan vertrekken, hangt af van het weer.”

Op haar avontuurlijke reis is de negentienjarige al de Atlantische Oceaan overgestoken, geland op IJsland en Groenland en vervolgens Canada, de oostkust en het zuiden van de Verenigde Staten overgevlogen om via de Caraïben in Colombia te belanden. Dan is ze noordwaarts gevlogen door Panama, Costa Rica, Mexico en opnieuw de VS.

© Stefaan Beel

Vanuit Alaska zal ze de Beringstraat oversteken naar Rusland en Japan. Daarna vliegt ze naar de Fillipijnen, Indonesië en India om dan uiteindelijk via het Midden-Oosten terug te keren naar België, waar ze begin december wil aankomen.

51.000 kilometer

Als ze haar solovlucht volbrengt, zal Zara Rutherford over 52 landen gevlogen hebben en 27.685 zeemijlen hebben afgelegd, dat is goed voor meer dan 51.000 kilometer. Bovendien zal ze het record van jongste vrouw ooit die een solovlucht rond de wereld maakte in een sportvliegtuig fors verbeteren. Ze wil er op die manier voor zorgen dat meer meisjes zich gaan interesseren voor de luchtvaart.

De jongste man die de solovlucht volbracht, is Travis Ludlow - toen achttien jaar. De jongste vrouw was dertig op het moment van haar recordvlucht.

Het ultralichte sportvliegtuig waarmee Rutherford de recordpoging onderneemt is van het type Shark ultralight, dat wordt gezien als het snelste microlichte vliegtuig. Het heeft een kruissnelheid van 300 kilometer per uur.

Rutherford heeft een Engelse vader en Belgische moeder. Haar vader, Sam Rutherford is een voormalige Britse legerpiloot die gestationeerd was in België. Het is via hem dat ze de liefde voor het vliegen te pakken kreeg. Op haar veertiende begon ze aan de training om een pilootbrevet te halen.