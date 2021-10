Dag na commotie over “gewapende man” gaan lessen op Vives Hogeschool in Kortrijk gewoon door

LEES OOK. Hij stapte met airsoftwapen op de bus en “zou iets gaan aanrichten”, 9 uur later lag hij in een steegje met boeien om (+)

De eerste schooldag na de chaos van donderdag verloopt rustig, zegt Hindryckx. “De studenten beginnen toe te stromen en alles lijkt normaal te verlopen. Zij die dat wensen, kunnen een beroep doen op onze psychologische dienst maar voorlopig heeft niemand contact opgenomen.”

De lockdown was een atypische crisissituatie voor de Hogeschool, aldus Hindryckx. “We zijn erop voorbereid om alle lokalen zo snel mogelijk te ontruimen, maar nu moest het zo traag mogelijk zodat de politie de ruimtes één voor één kon doorzoeken. Het was ook een test van ons intern communicatiesysteem, en die was geslaagd. Maar natuurlijk kunnen er altijd dingen beter.”

Via e-mail werden de ouders van de studenten op de hoogte gebracht, en ook dat leek goed te werken. Negatieve reacties kreeg de directeur niet. “Vandaag is een gewone lesdag”, zegt Hindryckx. “Al hebben we er natuurlijk alle begrip voor moesten er vandaag minder aanwezigen zijn.”