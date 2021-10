Meer controles, minder pv’s tijdens afgelopen flitsmarathon: “Lichtjes hoopgevend”

De politie heeft tijdens de afgelopen flitsmarathon bijna 1,4 miljoen bestuurders gecontroleerd. In 2,78 procent van de gevallen moest de politie een proces-verbaal opmaken. Dat is een beter resultaat dan bij de vorige flitsmarathon in april, toen nog 3,81 procent van de controles resulteerde in een pv. Dat meldt de federale politie vrijdag.

Van woensdag 6 oktober 6 uur tot donderdag 7 oktober 6 uur hielden de federale wegpolitie en 141 lokale politiezones in totaal op 546 plaatsen snelheidscontroles, zowel op snelwegen als op secundaire wegen. De politie wil met de aangekondigde actie extra de aandacht vestigen op het gevaar van overdreven snelheid.

Tijdens de vijftiende flitsmarathon zijn 1.362.879 bestuurders gecontroleerd, dat is meer dan tijdens de vorige editie. Procentueel ligt het aantal overtredingen lager: van 3,81 procent naar 2,78 procent. Dat is “lichtjes hoopgevend”, volgens de politie. “Maar er is nog werk aan de winkel”. In totaal werd van 176 bestuurders het rijbewijs ingetrokken, in april liepen nog 179 bestuurders tegen de lamp.

De politie organiseert later dit jaar nog een BOB-campagne en een nationale actie rond “afleiding achter het stuur”.