Nederlanders geven Roberto Martinez een veeg uit de pan: “Hij blijft maar hardnekkig vasthouden aan de oude, vertrouwde namen”

Geen eerste prijs voor de Rode Duivels onder bondscoach Roberto Martinez. Net als op het WK van drie jaar geleden, werd er donderdagavond in Turijn in de halve finales van de Nations League, verloren van Frankrijk. Bij onze Nederlandse zusterkrant De Telegraaf vragen ze zich luidop af of Martinez nog wel de juiste man voor de job is.

“Dit is een wedstrijd waarin we onze ervaring en al ons harde werk van de afgelopen vijf jaar moesten tonen”, foeterde de bondscoach na afloop. “De ontgoocheling is enorm omdat het harde werk en alle inspanningen die de ploeg gedaan heeft zelf hebben weggegooid. Wij willen prijzen winnen en die verantwoordelijkheid voelen de spelers. We wilden te veel die finale, we stopten met voetballen en vergaten de wedstrijd te winnen. Dat is emotie, je voelt dat die finale dichtbij komt. Het is geen kwestie van kwaliteit, inzet of toewijding. Alles om deze wedstrijd te winnen was aanwezig in de eerste helft. Toen toonden we ook dat we als team gegroeid zijn de voorbije jaren. Er is een evolutie. Dit doet pijn en het zijn harde lessen, maar over twaalf maanden is er al een nieuw toernooi.”

“Hoge prijs betaald voor strijdplan Martinez”

In Nederland keken ze mee naar de ondergang van de Rode Duivels.

“Eindelijk leek de gouden generatie van de Belgen af te gaan rekenen met de reputatie van ploeg die nooit een finale haalt”, klinkt het. “Met een 2-0 voorsprong bij de rust tegen Frankrijk was de finale van de Nations League binnen handbereik, maar de Rode Duivels zakten in de tweede helft te ver terug op eigen helft en betaalden daarvoor een zware prijs. Het is al het vijfde toernooi op rij, waarin de Rode Duivels ver komen, maar waarin de eindstrijd een brug te ver is. Drie keer de kwartfinale en twee keer de halve finale, dat is tot nu toe de score van wat algemeen wordt gezien als de meest getalenteerde Belgische lichting ooit.”

© EPA-EFE

De schuld voor het falen legt De Telegraaf bij Martinez. “De eerste finale van een toernooi sinds het EK 1980 lonkte voor de Rode Duivels. Maar in plaats van te blijven voetballen kroop het team van Martinez in de tweede helft naar achter en gaf het initiatief aan Frankrijk. Een wedstrijdbeeld dat ook tijdens het EK regelmatig zichtbaar was en niet los is te zien van de hoge leeftijd van met name het defensieve gedeelte van de ploeg. De dertigers achterin kiezen vaker voor zekerheid en hebben meer en meer moeite om met veel ruimte in de rug te verdedigen.”

“Na de 2-2 kwamen de Belgen niet meer uit de touwen waarin ze zichzelf hadden laten drukken, waarmee een hoge prijs werd betaald voor het strijdplan van Martinez in de tweede helft. Het is niet voor het eerst dat de Spanjaard op het moment suprême niet overtuigt in zijn aanpak. Ook met zijn wissels was Martinez afwachtend. Zwakke schakel Youri Tielemans mocht veel te lang blijven staan en werd pas na zijn fatale fout vervangen door Hans Vanaken. Ook Eden Hazard bleef opvallend lang op het veld, hoewel hij verre van topfit was en na rust maar een beetje mee hobbelde. Het past in het beeld van Martinez, die maar hardnekkig vasthoudt aan de oude, vertrouwde namen, ook als die kwakkelen met hun fysiek, zoals Eden Hazard, of al lang niet meer in een topcompetitie spelen, zoals Toby Alderweireld. Met Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku hebben de Belgen drie wereldtoppers in de gelederen, maar daaromheen begint het allemaal wel brozer te worden, ook doordat Martinez vrijwel niet doorselecteert en weinig vers bloed toevoegt.”