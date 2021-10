10 maanden cel voor onvindbare zaakvoerder van bouwfirma

Het arbeidsauditoraat beschikte over informatie dat arbeiders van het bedrijf sinds juni 2018 op meerdere bouwwerven aan de slag waren. Het ging onder andere om werken in Koekelare, Zedelgem, Brugge en Knesselare. De firma uit Kortemark kreeg dan ook tal van uitnodigingen om de documenten van de arbeiders in kwestie voor te leggen. Zaakvoerder Ferencz O., die ook in Roemenië een bouwbedrijf had, reageerde echter nooit op de vragen van de inspectie.

Verder onderzoek leverde niets op. O. kon nooit aangetroffen worden en bleek geen adres meer te hebben in België. De Roemeen staat geseind, maar blijft voorlopig dus onvindbaar. Ondertussen zou hij de bouwsector ingeruild hebben voor het Antwerpse prostitutiemilieu.

Ferencz O. liet verstek gaan voor zijn proces. Arbeidsauditeur Sofie Heyndrickx wees de rechter bovendien op zijn Europese strafregister van 83 pagina’s. In het verleden liep de beklaagde onder andere veroordelingen op voor diefstallen en geweldplegingen.