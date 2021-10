Nobelprijs voor de Vrede gaat naar twee journalisten

De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar de Filipijnse Maria Ressa en de Rus Dmitri Muratov, twee journalisten die zich hebben ingezet voor de vrijheid van meningsuiting in hun land. Dat heeft het Nobelcomité vrijdagochtend bekendgemaakt.

In totaal maakten 234 mensen en 95 organisaties kans om de Nobelprijs voor de Vrede te winnen dit jaar. Onder hen onder meer Kremlincriticus Aleksej Navalny, klimaatactiviste Greta Thunberg en de ‘Black Lives Matter’-beweging. Vorig jaar ging de Nobelprijs voor de Vrede nog naar het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties.

Dit jaar werd dus gekozen voor twee journalisten: de Filipijnse Maria Ressa en de Rus Dmitri Muratov. Zij werden uitgekozen voor hun inzet voor de vrijheid van meningsuiting in hun land. “Een voorwaarde om democratie en duurzame vrede te waarborgen”, aldus het Nobelcomité.

Maria Ressa gebruikt vrijheid van meningsuiting om machtsmisbruik, geweld en groeiend autoritarisme aan de kaak te stellen in haar geboorteland, de Filipijnen. In 2012 was ze medeoprichter van Rappler, een digitaal mediabedrijf voor onderzoeksjournalistiek.

Dmitry Muratov verdedigt al tientallen jaren de vrijheid van meningsuiting in Rusland onder steeds uitdagendere omstandigheden, aldus het Nobelcomité. In 1993 was hij een van de oprichters van de onafhankelijke krant Novaja Gazeta.

Voor hun onderscheiding krijgen ze 10 miljoen Zweedse kronen, ofwel bijna 1 miljoen euro.