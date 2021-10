Vete tussen Europese Unie en Polen escaleert: “Mogelijk einde van de EU”

De vete tussen de Europese Unie en lidstaat Polen escaleert steeds verder. Het Poolse Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de Europese wetten en verdragen niet langer voorrang hebben op de Poolse, wat betekent dat Polen zich voortaan niets moet aantrekken van wat de EU zegt of doet. Maar welke gevolgen gaat dat hebben? “Dit is potentieel het einde van de Europese Unie”, zeggen kenners. “Maar Polen manoeuvreert zich wel in een moeilijke positie.”