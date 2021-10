Vaccinatie- of herstelbewijs wordt verplicht op PLF-formulier

Gevaccineerden of herstelde coronapatiënten moeten binnenkort na een reis in het buitenland via het PLF-formulier bewijzen in het bezit te zijn van een vaccinatie- of herstelbewijs. Dat heeft Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing, vrijdag gezegd op het wekelijks persmoment van Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum.

Op dit moment kunnen terugkerende reizigers alleen aangeven of ze in het bezit zijn van een vaccinatie- of herstelbewijs. De nodige documenten worden dan bij een eventuele controle aan de grens gecontroleerd. Maar vanaf 11 oktober wordt het verplicht om via het PLF-formulier te bewijzen of je hersteld bent van corona of gevaccineerd bent.

Dat kan op twee manieren: mensen kunnen een screenshot of een PDF-versie van de QR-code toevoegen aan het formulier of zelf de code van het certificaat invoeren. Wie niet gevaccineerd of hersteld van corona is, moet zich nog steeds laten testen, maar die gegevens van een negatieve test moeten niet worden ingevoerd, aangezien de overheid ook meteen over die informatie beschikt, aldus Moykens.

Vanaf 18 oktober is het ook mogelijk om vanuit de CovidSafeBE-app te starten met het invullen van het PLF. Op die manier wordt het certificaat automatisch opgeladen.

Moykens wees er ook op dat het sinds 1 oktober enkel mogelijk is om het PLF digitaal in te vullen. Ze benadrukte dat het nu ook toegelaten is om tot 180 dagen voor aankomst in België het formulier in te vullen, bijvoorbeeld voor mensen die lange tijd in het buitenland verblijven. “Dat geeft iedereen voldoende tijd om het document in te vullen, ook al beschikken ze niet over een pc of smartphone”, klinkt het. Ze benadrukte dat mensen die het formulier niet zelf kunnen invullen hulp kunnen inschakelen bij de reisorganisatie of bij de gemeente.

Recentelijk werd ook een aanpassing gedaan in de app. Wie een herstel- of vaccinatiecertificaat heeft, maar toch nog een positieve coronatest aflegde, zal bij het scannen van de QR-code een rood lichtje krijgen. “Zij mogen dus tijdelijk geen evenementen bijwonen en de quarantaine moeten respecteren. De aanpassing maakt het mogelijk om evenementen veilig te houden”, besluit Moykens.