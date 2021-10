Ouders gewapende tiener wilden hem al langer laten opnemen: waarom lukte dat niet? Welke opties zijn er voor zulke jongeren?

De 18-jarige die donderdag voor grote paniek zorgde in Kortrijk en Waregem, zal vandaag, vrijdag, voor de onderzoeksrechter verschijnen. Volgens zijn advocaat had de tiener geen slechte bedoelingen, volgens zijn ouders kampte hij met psychische problemen door druggebruik. Ze wilden hem al langer laten opnemen, maar werden nooit geholpen. Een gekend probleem, zeggen experten. “Er is heel weinig plaats voor jongeren met een met psychiatrische problematiek. En als er plaats wordt gemaakt, is het vaak al vijf na twaalf.”