Quiz om Belgische James Bond te worden? Staatsveiligheid zoekt nieuwe rekruten

De Veiligheid van de Staat (VSSE) moet tegen 2024 duizend medewerkers tellen en is bezig aan een grootscheepse rekruteringscampagne. Vandaag telt de dienst ongeveer 600 mensen. Om geïnteresseerden een idee te geven of ze in aanmerking komen voor het veldwerk bij Staatsveiligheid, kunnen ze op haar website enkele filmpjes bekijken waarna achteraf meerkeuzevragen worden gesteld.

In de aankondiging staat dat het om een quiz gaat, maar eigenlijk is het veeleer een kleine test. Zo krijg je een korte video te zien waarop een massa volk passeert in verschillende richtingen. Achteraf luidt een van de vragen welk voertuig je zag passeren. Ook je talent om je op meerdere taken tegelijk te concentreren wordt getest. (hca)

LEES OOK. Staatsveiligheid krijgt er 75 procent personeel bij