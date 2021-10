Schokkende beelden: Braziliaanse voetballer opgepakt voor poging tot moord na doodschop tegen hoofd scheidsrechter

Het slachtoffer werd bewusteloos afgevoerd naar het ziekenhuis, waaruit Crivellaro na enkele onderzoeken ontslagen werd. Hij is opnieuw aan de betere hand.

“Ik herinner me niet echt wat er nu precies gebeurd is”, vertelde de Braziliaan aan een lokaal radiostation. “Mijn collega’s vertelden mij dat ik hem een gele kaart had gegeven en dat hij mij daarna een slag in mijn gezicht verkocht. Dat ik daarna op de grond ben gevallen, een schop kreeg en bewusteloos ben geworden. Die speler moet echt in behandeling. Hij is oncontroleerbaar en verdient een lange gevangenisstraf.”

Het contract van Ribeiro werd meteen ontbonden door Sport Club Sao Paulo, dat “diep beschaamd” is na de feiten. De speler zelf reageerde nog niet en is momenteel vrij op borgtocht.

De beelden: