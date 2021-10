Advocaten doodrijder Sharon Gruwez (22): “Davy zei ons dat hij niet kan leven met etiket van moordenaar”

In Brugge is vrijdag het assisenproces van start gegaan tegen Davy Kesteman (32), die wordt beschuldigd van de moord op zijn ex-vriendin Sharon Gruwez (22). Drie jaar geleden kwam zij om het leven bij een dodelijke crash in Oostvleteren. Davy Kesteman wordt ervan beschuldigd dat hij haar moedwillig heeft doodgereden na een ruzie.

Mounir en Omar Souidi, de advocaten van Kesteman, hebben vrijdagmiddag voor het eerst de jury aangesproken. “Wij zijn begin dit jaar gecontacteerd door Davy”, sprak advocaat Mounir Souidi. “Hij vroeg ons om hem bij te staan voor het hof van assisen. Hij zei ons dat het vaststaat dat hij te hard heeft gereden. Dat er een ongeluk is gebeurd. En dat Sharon daarbij om het leven is gekomen. Maar hij zegt dat hij onmogelijk kan leven met het etiket van moordenaar op zijn voorhoofd. Hij zegt dat hij die feiten niet heeft gepleegd en dat hij er niet voor veroordeeld wil worden. Wij hebben beiden het dossier onmiddellijk gelezen en hem gezegd dat we hem zouden bijstaan. Volgens ons is er geen bewijs dat hij Sharon wou vermoorden. (richt zich naar de jury, red.) Het is nu aan u, als rechter, om te oordelen.”

Vrijdagmiddag wordt Davy Kesteman uitvoerig ondervraagd door voorzitter Antoon Boyen. Het proces zal nog bijna heel volgende week duren.