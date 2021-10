Na ‘ontvoering’: keiharde strijd om voogdij 6-jarig Eitan die kabelbaanramp Italië overleefde

De bittere strijd over de toekomst van Eitan Biran, het 6-jarig jongetje dat eerder dit jaar als enige een kabelbaanongeluk in Italië overleefde, wordt vrijdag voortgezet voor de rechtbank in Tel Aviv. Zijn opa wil hem in Israël houden, terwijl diens tante hem terug wil halen naar Italië, waar Eitan bijna heel zijn leven woonde. De ruzie over de voogdij staat bol van culturele, religieuze en zelfs racistische spanningen.